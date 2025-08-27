Maestros bloquearon carretera a Las Margaritas

Un grupo de maestros del sistema estatal se manifestaron y realizaron un bloqueo total en el tramo Comitán-Las Margaritas, en demanda a que se realice la cadena de cambio.

Inicio del cierre

Fue alrededor de las 09:00 horas que los maestros se pararon sobre la vía, y a orillas de la carretera iniciaron con la manifestación de manera pacífica.

Minutos después acordaron realizar el bloqueo total, como medida de presión para que el Gobierno del Estado escuche sus demandas y agilice la cadena de cambios que al momento no se realiza. Lo anterior generó afectaciones a la circulación y al libre tránsito de la población.

El bloqueo se mantuvo hasta las tres de la tarde. Después los docentes se retiraron y dejaron libre la vía, indicando que de no ser escuchadas sus demandas radicalizarían su movimiento.