Maestros clausuran secundaria en Tuxtla

Docentes identificados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colocaron sellos de “clausura” en la secundaria federal Adolfo López Mateos, luego de que el plantel no se sumara a las movilizaciones del magisterio. La suspensión de actividades afectó a cientos de estudiantes en medio de la huelga nacional que mantiene el gremio docente.

La acción ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 4 de junio, donde al amanecer personal educativo, alumnas, alumnos y padres de familia encontraron los accesos bloqueados con sellos colocados por integrantes del movimiento magisterial.

De acuerdo con la información difundida, la medida habría sido tomada debido a que la institución no se había sumado a las acciones de protesta convocadas por la CNTE en el marco de la huelga nacional iniciada el pasado 1.º de junio.

Colocaron sellos

De acuerdo con vecinas y vecinos de la zona, un grupo de personas arribó al plantel durante la madrugada para colocar los sellos, sin externar mayores detalles.

Ante la incertidumbre generada por la intervención del inmueble y para evitar posibles confrontaciones o actos vandálicos, las autoridades educativas determinaron suspender las actividades escolares durante la jornada, afectando a cientos de estudiantes que no pudieron ingresar a las aulas.

Aumenta presión magisterial

El incidente ocurrió en medio de una de las movilizaciones más intensas que la CNTE ha desarrollado en los últimos años.

Desde el pasado 1.º de junio, la organización mantiene una huelga nacional indefinida con presencia en diversas entidades del país, entre ellas Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

En los últimos días las protestas se han intensificado en distintos puntos del país mediante marchas, bloqueos carreteros, toma de oficinas públicas y plantones permanentes.