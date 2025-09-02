Maestros de 4 municipios no inician ciclo escolar

Escuelas de cuatro municipios de la Sierra Mariscal no iniciaron el ciclo escolar, señalan que existe déficit en la plantilla docente, por lo que la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) determinaron esperar a que haya respuesta de autoridades, mismas que se habían comprometido en ese tema.

En entrevista con Edgar Zarate, coordinador regional del SNTE-CNTE en la Sierra, afirmó que son alrededor de 100 maestros los que hacen falta y aunque de manera anticipada habían pedido a las autoridades educativas atender este rubro, no se cumplió con la contratación de nuevos docentes.

Comentó que son alrededor de cinco mil escuelas de los municipios de Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir y Siltepec las que no abrieron sus puertas este lunes, ya que se determinó tomar esta medida para presionar a las autoridades a que cumplan con su responsabilidad.

“Por falta de docentes se determinó no iniciar con las clases, hemos estado en reuniones con las autoridades, pero no han cumplido con la contratación de nuevos maestros, no sabemos cuándo volveremos a las aulas”, expresó el representante sindical.

Señaló que hacen falta directores, maestros de música, maestros de grupo y educadoras, cuya situación provoca que la atención a los niños no sea la adecuada, ya que hay escuelas en donde un profesor atiende a un grupo de hasta 80 alumnos.

Indicó que los maestros se movilizaron a sus centros de trabajo, ya que muchos laboran en comunidades enclavadas en la Sierra, pero solo para informar a los padres de familia por qué no se inició con las clases.

El líder magisterial puntualizó que el inicio de las clases en las escuelas de la Sierra dependerá de las autoridades educativas, ya que hasta que se cuente con la plantilla docente completa se comenzarán con las actividades en las aulas.

Cabe hacer mención que esta problemática agrava la educación de los niños de la Sierra, ya que desde finales del 2023 y durante el 2024 las escuelas estuvieron cerradas debido a la ola de violencia que se agudizó en esta región de Chiapas.