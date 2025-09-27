Maestros de la CNTE bloquean carretera

Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon durante dos horas la carretera de cuota que comunica a San Cristóbal de Las Casas con la capital del estado Tuxtla Gutiérrez para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Dirigente

El dirigente Manuel de Jesús Mendoza Vázquez explicó que la protesta se realiza en el marco de los once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y para exigir al Gobierno Federal la reinstalación de la mesa de diálogo nacional para que sean resueltas diversas demandas del magisterio.

Agregó que otras de sus demandas son la abrogación de las reformas educativas de Enrique Peña Nieto-Andrés Manuel López Obrador y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Issste) de Felipe Calderón en 2007, entre otras.

Desaparición

Reiteró que a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, el gobierno no ha hecho justicia, por lo que insistirán en la aclaración del caso.

Mendoza Vázquez explicó que el cierre de la vía por maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), se ubicó en el kilómetro 46, en la entrada a la ciudad de San Cristóbal, de las 10 a las 12 del día sin que se reportaran incidente.