Maestros de la CNTE celebran aniversario

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebró sus actividades deportivas en su etapa regional, con motivo a su 46 aniversario, el cual data del 17 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez.

Informaron que durante los días jueves y viernes se realizaron competencias de fútbol, básquetbol y voleibol en las instalaciones de los servicios deportivos municipales (Sedem).

Los dirigentes del magisterio de la coordinadora detallaron que han convocado a sus compañeros para que participen en los eventos deportivos y culturales, incluyendo la zona Altos.

Explicaron que esta semana realizaron las competencias deportivas mientras que la siguiente se llevarán a cabo las actividades culturales.

Aunque en la actualidad el programa se desarrolla con actividades deportivas y culturales, enfatizaron que también incluirán algunas acciones de protesta, reafirmando sus demandas históricas por la defensa de la Educación Pública y la democracia sindical.