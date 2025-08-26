Maestros de la Sierra realizan bloqueo carretero

Por un espacio de dos horas, maestros de los municipios de la Sierra de Chiapas, pertenecientes a la Sección VII del SNTE, realizaron este lunes un bloqueo en la carretera Costera en el tramo Tapachula-Huixtla, a la altura del crucero Xochiltepec en el municipio de Tuzantán, para demandar atención a una serie de problemáticas que enfrentan en sus escuelas.

Estos retuvieron camiones de carga que atravesaron en la carretera, en donde también instalaron piedras y llantas de vehículos, impidiendo la circulación en ambos carriles, hasta que intervinieron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, que tras dialogar con los inconformes, éstos aceptaron retirarse, aunque con el compromiso de ser escuchados por las autoridades competentes.

Exigencias

El secretario de Trabajo y Conflictos de la Sección VII en la región de la Sierra, Víctor Zael Jurado, señaló que entre sus exigencias está que la Subsecretaría de Educación Federalizada otorgue todos los recursos docentes y administrativos para abrir las escuelas e iniciar el ciclo escolar, en virtud a que “faltan al menos 80 maestros de grupo”.

Asimismo, que los supervisores firmen el acta constitutiva de relaciones laborales y se instalen las subcomisiones mixtas escolares; la sustitución de la jefa del Sector XI, Rocío Martínez Serrano, a quien acusan de represión laboral y sindical, por lo que “estamos demandando que cese el hostigamiento laboral”.

Tras el inicio del bloqueo, al lugar se presentaron elementos de las diversas corporaciones policiacas, siendo personal de la Fuerza de Intervención Inmediata Pakal, que encabezó un diálogo con los manifestantes, explicando las afectaciones que se estaban presentando, además que ya existía abierta una mesa de negociaciones en Tuxtla Gutiérrez.

Los maestros establecieron que realizaron el bloqueo en la carretera Costera, en virtud a que “si lo hacemos en la Sierra o en Motozintla, nadie nos voltea a ver, y ahora ya tenemos la atención y esperamos respuestas positivas a nuestras demandas”.