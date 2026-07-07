Maestros de los Altos analizarán tomar acción

Maestros de la Región de Altos del nivel de educación indígena responsabilizaron a Marco Antonio Morales Vázquez, director de Educación Indígena en Chiapas, de las acciones que el magisterio pueda tomar en siguientes fechas por las omisiones a su petición de analizar la cadena de cambios de la región.

Durante una conferencia de prensa, la organización llamó a todos los secretarios generales y delegacionales para acordar las acciones que se harán, entendiendo que la cadena de cambios es a mediados de julio.

Hechos

Los docentes, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), relataron que desde el 25 de mayo se han hecho presentes en la Dirección de educación indígena, para plantear cómo funcionaría la cadena de cambios y atender las necesidades de los educadores.

Sin embargo, Marco Antonio Morales, director del área ha hecho caso omiso, y en su lugar han sido atendidos por Leopoldo Velasco, jefe de supervisores, quien se comprometió a hacerle llegar la situación a Morales.

Al no recibir respuestas, el 26 de junio volvieron a hacer acto de presencia, pidiendo que les atendieran, sin encontrar a la autoridad correspondiente. Por lo mismo le realizaron una llamada al secretario de educación de Chiapas, Roger Mandujano, siendo atendidos por la secretaria particular de este, Samanta Villalobos.

Pese a que les argumentaron que Mandujano no podría responderles, los docentes le exigieron que los atendiera Marco Antonio Morales, para detener la recepción de documentos que se daría el 29 y 30 de junio.

Por su parte, Samanta Villalobos les informó que, según Marco Antonio Morales, son ellos quienes no se han querido reunir, señalamientos contra los que tienen pruebas de que ha sido todo lo contrario.