Maestros de los Altos se suman al paro nacional

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) de la región Altos de Chiapas, se sumarán al paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La suspensión de actividades se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo, en las que realizarán marchas, bloqueos carreteros y toma de edificios públicos, dieron a conocer a la prensa.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección VII del SNTE-CNTE, informó a la prensa que la movilización forma parte de una jornada nacional de protestas que tendrá como actividad central una concentración en la Ciudad de México, mientras que en los estados se realizarán acciones como bloqueos, liberación de casetas y manifestaciones.

Dieron a conocer que el miércoles 18 de marzo participarán en la marcha estatal en Tuxtla Gutiérrez, que tiene como punto de reunión en la Diana Cazadora a partir de las 9 de la mañana.

El jueves 19, contemplan la liberación de la caseta de cobro en Chiapa de Corzo, también a partir de las 9 horas y el viernes 20 realizarán una concentración masiva en el kilómetro 46 de la autopista de cuota San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez.

Juan Pérez Pérez, dirigente del NEI en la región, señaló que la protesta tiene como objetivo manifestar el rechazo a la reforma a la Ley del Issste prevista para 2027, exigir un aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base y demandar la abrogación de la reforma educativa.