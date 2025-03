Maestros de nuevo ingreso denuncian adeudos

Desde agosto del 2024 las autoridades educativas no han liberado los pagos. CP

Maestros de diferentes regiones del estado hicieron un llamado a las autoridades para que se liberen los pagos que no han recibido por impartir clases en los últimos siete meses.

De acuerdo al testimonio de los afectados, pertenecen a todas las regiones del estado de Chiapas: “nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación y urgencia para exponer la grave situación que enfrentamos debido al retraso en el pago de nuestros salarios desde el mes de agosto del año 2024 de los diferentes niveles”, expresaron.

Agotan las vías de comunicación

Los afectados dieron a conocer que a la fecha, han agotado todas las vías de comunicación disponibles para obtener una respuesta y solución a esta problemática.

“Hemos contactado al licenciado Esponda, al licenciado Mijares y a la licenciada Marbella, quienes nos informan que el problema radica en el FONE México. Sin embargo, al dirigirnos a dicha instancia, nos indican que el Departamento de Pagos de esta Secretaría no ha enviado la información correspondiente. Cabe recalcar que no somos interinos, somos maestros de nuevo ingreso con fechas de febrero 2024 en adelante y hasta ahora no nos han dado solución”, indicaron.

Esta situación ha generado un grave impacto en su economía personal y familiar ya que se han visto obligados a recurrir a préstamos para poder cubrir sus gastos básicos y continuar desempeñando las labores docentes, incluyendo los traslados a diferentes comunidades donde están sus centros de trabajo.

Expresaron que “además, nos encontramos en la difícil posición de tener que participar en cooperaciones para eventos escolares, a pesar de la falta de nuestros salarios”.

Señalaron también que sus directores se “niegan a otorgarnos permisos para ausentarnos de nuestros centros de trabajo y acudir personalmente a esta Secretaría para gestionar nuestros pagos”.