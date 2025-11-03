Maestros deben aprender inclusión

El cuerpo académico Educación, Diversidad y Desarrollo Sustentable, en el marco del 48 Aniversario de la Facultad de Humanidades, Campus VI de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó la ponencia: “Todos los Niños son Capaces, Solo Necesitan Tiempo”.

La ponencia fue expuesta por el destacado intervencionista Luis Aguilar García, quien fuera Premio Estatal del Deporte y reconocido por su investigación y desarrollo de programas acuáticos para infantes.

Marisol Mancilla, coordinadora de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades, dio la bienvenida al evento y dijo que la formación de egresados en Pedagogía se ve beneficiada de manera particular por el fortalecimiento del eje de formación en Psicología Educativa.

Ponencia

De esta manera, el maestro Luis Aguilar García, también director de Centro de Acuática, Bebes Anfibios y especialista en motricidad acuática, inició el abordaje, explicando que los procesos educativos deben dar un amplio paso hacia la inclusión educativa.

La formación es un reto, pues la educación actual se encuentra el reto de evitar la exclusión por etiquetas fundamentadas en la competitividad e ignorancia.

Explicó que para incluir a todas las infancias en los procesos de aprendizaje, es necesario conocer las necesidades físicas y cognitivas del educando, pero también los límites del profesor.

En este sentido, los límites en realidad no son del escolar, pues él solo necesita tiempo y trabajo permanente, mientras que el profesor, si no tiene las herramientas adecuadas, está limitado.

Aprendizaje

De tal suerte que el único límite que tiene un escolar con discapacidad o condiciones, es el maestro y su formación. Realizó un hincapié en la génesis del movimiento en los infantes, que puede desarrollarse desde espacios acuáticos.

Dijo que su propuesta pedagógica está fundamentada en el Materialismo Dialéctico, que reconoce la lucha entre las materias, pero advierte también los procesos cognitivos innatos, en este caso de los infantes. Es decir, los niños solamente necesitan estimulación para que “saquen lo que tienen dentro”, dijo.