Maestros del Conafe se unen a paro nacional

Educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento a la Educación (Conafe) de la región Comitán, se unieron al paro nacional que se convocó para exigir mejoras salariales y condiciones laborales, para ello se manifestaron frente a la Coordinación Regional al oriente de la ciudad de Comitán.

Con pancartas y lonas manifestaron su inconformidad a un costado del libramiento Sur, frente a las oficinas regionales de esta institución, indicando que este movimiento se realiza a nivel nacional.

En un manifiesto, señalaron sentirse orgullosos de pertenecer al Conafe a pesar de las precarias condiciones salariales y laborales, ya que un educador comunitario devenga un sueldo de dos mil 600 pesos mensuales.

Dijeron ser ellos los que verdaderamente están construyendo el futuro de México a través de la educación de niños y niñas de las comunidades más marginadas del país “caminando distancias largas para tener la dicha de escuchar un buenos días maestro”.

“Nosotros somos maestros que llevamos la educación y la verdad a lugares en donde las instituciones regulares nunca llegarán”, por lo que solicitaron al Gobierno Federal un apoyo económico justo igual a las becas que reciben los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo El Futuro.

Así también, apoyo para material didáctico, apoyo digno de fin de año, trato justo y humano, homologar las becas duales para todos los programas, dignificar y validar el servicio para los procesos administrativos de concurso de plazas, entre otros.