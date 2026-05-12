Maestros del NEI anuncian bloqueo carretero

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas (Crach), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acordaron que realizarán una jornada de movilizaciones que incluirá un bloqueo carretero en el kilómetro 46 del tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.

El magisterio de educación indígena de la región Altos de Chiapas informó que se unirán a la movilización anunciada para el viernes 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro.

Punto de reunión

Explicaron que el punto de reunión será a partir de las 9:00 horas, en el kilómetro 46 del tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.

Mientras el magisterio del Concejo Central de Lucha (CCL) de la SNTE-CNTE, se concentrará en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para participar en la marcha que dará inicio a las 9:00 horas, a la altura de la Diana Cazadora hacia el centro de la ciudad capital.

Presencia nacional

Asimismo adelantaron que el jueves, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, saldrá una comisión de docentes hacia la Ciudad de México para participar en la marcha nacional.

El magisterio indígena y del CCL, indicó que una de sus principales demandas es la abrogación total de la Ley del Issste 2007 y reiteraron su llamado a una pensión digna y solidaria, sin UMAs ni Afores, “vamos a seguir exigiendo al Gobierno de la República la derogación de la Ley del Issste”, afirmó.