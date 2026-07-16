Maestros del NEI anuncian manifestación

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), adheridos a la CNTE, exigen a las autoridades educativas que la cadena de cambios se realice en San Cristóbal de Las Casas y no de forma centralizada en Tuxtla Gutiérrez.

El grupo de maestros se manifestó en las instalaciones de la jefatura escolar 701 con sede en San Cristóbal de Las Casas, para protestar porque no han sido escuchadas sus demandas.

Comentaron que están en contra de que los movimientos se realicen en Tuxtla Gutiérrez, por lo que este jueves acudirán a las oficinas de la Secretaría de Educación para pedir sean escuchados.

Humberto Hernández Aguilar, coordinador regional de los Altos Chiapas del Nivel de Educación Indígena, en entrevista con la prensa, dijo que su lucha es para establecer una reunión en la Dirección de Educación Indígena para que la cadena de cambios se realice en unidad.

Mencionó que este jueves viajarán a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para dialogar con los directivos de la Secretaría de Educación, que la reunión está programada para las 4 de la tarde Finalmente, advirtió que las protestas continuarán para exigir solución a sus demandas, a las necesidades de sus compañeros.