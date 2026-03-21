Maestros del NEI toman la carretera de cuota

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) tomaron este viernes y por espacio de tres horas la carretera de cuota San Cristóbal–Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 46, como parte de las actividades de protesta del paro nacional de 72 horas.

Los docentes, pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (NEI-CRACH-CNTE), se retiraron después de las 13:00 horas de este día.

Tras quedar libre la carretera, decenas de automovilistas pudieron continuar su trayecto con normalidad, luego de las afectaciones registradas durante la mañana de este viernes.

Dirigentes del magisterio informaron que las movilizaciones continuarán en los próximos días mediante marchas pacíficas y posibles tomas de edificios, cuyas fechas serán dadas a conocer posteriormente.

Cabe señalar que entre sus principales demandas destacan la abrogación de la Ley del Issste 2007, así como el pago de salarios atrasados a maestros interinos, acciones que se mantendrán de forma organizada y pacífica, en respaldo a las exigencias del magisterio a nivel nacional.