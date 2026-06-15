Maestros del SNTE listos para clausuras

A pocas semanas de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, el secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), profesor Oved Balderas Tovilla, afirmó que el magisterio chiapaneco se prepara para vivir las clausuras y graduaciones con la algarabía que caracteriza al estado, desde el nivel preescolar hasta el superior.

En entrevista, el líder sindical destacó que, a diferencia de otras entidades, en Chiapas la conclusión de cursos es “una fiesta” profundamente arraigada en la cultura local. “Nosotros aquí tenemos la costumbre que desde el jardín de niños, desde las primarias, incluyendo también las preparatorias y el nivel superior, es una algarabía, una fiesta. Desde el niño que sale de kínder, es parte de nuestra cultura como chiapanecas y chiapanecos”, expresó.

Balderas Tovilla informó que el auditorio del sindicato en Tuxtla Gutiérrez tiene prácticamente llena su agenda para recibir a decenas de generaciones que realizarán sus ceremonias de clausura. Además, señaló que ha sido invitado a apadrinar diversas instituciones de nivel superior y básico en diferentes regiones del estado.

Retos del gremio

Consultado sobre los retos que enfrenta el gremio en un contexto nacional complejo, Oved Balderas aseguró que la Sección 40 no bajará la guardia durante el periodo vacacional. “Nosotros habremos de ir nuevamente a todas las regiones del estado, llamar a nuestras compañeras y compañeros, citarlos, orientarlos, platicar con ellos, informarles. Lo único que no podemos hacer es mentirles”, afirmó.

Entre las actividades programadas para el receso destacan cursos de actualización docente —que ya se implementan cada año—, así como la atención permanente a las prestaciones sindicales. “Aquí no tenemos vacaciones. Nosotros seguiremos de frente trabajando durante el receso escolar, y las puertas de este sindicato estarán abiertas siempre para nuestras compañeras y compañeros en las gestiones de las diferentes prestaciones que tenemos como gremio sindical”, puntualizó.

El líder magisterial recordó que la Sección 40 ofrece a sus agremiados servicios como caja de ahorro, seguro de vida, credencialización y seguridad social. “Ese es un aspecto importante y nosotros no vamos a cesar. Vamos de frente siguiendo construyendo con nuestras compañeras y compañeros”, concluyó.