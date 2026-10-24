Maestros del Soconusco se manifestarán en Tuxtla

Dirigentes magisteriales consideraron que al menos cinco mil maestros de la región Soconusco y Costa Grande participarán en la movilización estatal del próximo 26 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, la cual es convocada por la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas.

Causas

Gabriel Díaz Ordóñez, secretario de la citada organización magisterial, dio a conocer que la marcha tiene varias exigencias como la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la solución a la bilateralidad en el estado, la abrogación de la Ley del Issste 2007 y la instalación de la mesa tripartita de seguimiento con el gobierno federal y estatal, que fue prometida hace meses y que no se ha concretado.

Dijo que la movilización será una marcha multitudinaria que partirá de la Diana Cazadora y llegará al Zócalo de la capital chiapaneca, recorriendo toda la Avenida Central.

Señaló que por ser una actividad programada a nivel estatal y avalada por la Secretaría General de la Sección 7, ese día no se reportarán labores en los diferentes centros de trabajo, por lo que se suspenderán las clases.

Precisó que en la región Costa Grande, una de las más combativas del estado, se cuenta con más de 8 mil 600 maestros, de los cuales se espera que al menos 5 mil viajen a la capital del estado.

El dirigente magisterial explicó que el traslado se realizará en la modalidad de “operación hormiga”, es decir, en vehículos particulares, vehículos del transporte público que rentarán y autobuses que contratarán las diferentes delegaciones de manera organizada, para garantizar una participación masiva y un impacto relevante en la capital del estado.