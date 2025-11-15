Maestros demandan descongelar plazas

El magisterio de la Sección 40 de Chiapas pidió al Congreso del Estado descongelar plazas administrativas, de intendencia, de mantenimiento y secretariados, ya que muchas escuelas carecen de ese personal que es fundamental en el proceso educativo.

El dirigente del Bloque Democrático y responsable del área de Contraloría de ese organismo magisterial, David Guzmán Salas, exigió también a los legisladores que dejen de hacer reformas que laceren sus derechos y den marcha atrás a la Ley del Isstech 2020.

Al término de las acciones realizadas durante el paro de 48 horas del magisterio, que incluyó en Tapachula la toma de la clínica del Isstech y una marcha, dijo que se han entregado las peticiones a las autoridades gubernamentales y legislativas para que “no se siga lacerando el derecho de los trabajadores de la educación”.

En ese sentido, mencionó que han solicitado el pago del Prodep que ya cumple 11 años a maestros, de los cuales solamente les quieren reconocer dos o tres años, además de no examinar las cadenas de cambios desde el 2017.

Asimismo, pidieron que se realicen las investigaciones y se procese conforme a la ley a los responsables de un desfalco a la Caja de Ahorros de la Sección 40, en contra de quienes no se ha querido proceder por parte de las autoridades competentes.