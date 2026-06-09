Maestros estatales se suman al movimiento

En un documento firmado por la delegación D-II-74 de la Telesecundaria zona escolar 036 del sector 07 de Tapachula, dirigido a medios de comunicación y población en general, ratificaron su pronunciamiento a favor del paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de CNTE, y se suman a él a través de las acciones políticas de masas.

Comparten ideales por la abrogación a la ley del Issste y en el caso de la Sección 40, la derogación a la ley del Isstech.

En voz de Agustín Gómez Cruz, docente de la región Costa Grande, informó que con la movilización y traslado de los maestros se respaldan las demandas que sostiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel nacional, ya que, hasta ahora, la presidenta de México solo ha hecho “oídos sordos a las peticiones del magisterio”.

Señalan que son partícipes activamente en esta jornada de lucha y que es producto de la conciencia política ante la cerrazón y dilación que ha manifestado el Gobierno Federal ante las exigencias, “son luchas justas que implican a todos los trabajadores de todos los gremios, ya que el estado responsabiliza a los derechohabientes de la precarización y saqueo del instituto de seguridad social y deja en la impunidad a los verdaderos responsables, totalmente en contra del discurso de cero impunidad”.

La lucha central del magisterio es la derogación a la ley del Isstech, jubilación a los 30 años para hombres y 28 para mujeres, la cancelación del incremento a la cuota del instituto del 1 % del salario del trabajador -que actualmente representa el 14.5 % del salario neto-, y que llegará en el 2031 al 21 % del sueldo líquido del trabajador, así como la verdadera abrogación de la reforma educativa y la Usicamm.