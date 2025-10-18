Maestros impactan economía con cierres carreteros

Los bloqueos realizados en las últimas horas por parte del sector magisterial en varios puntos de Chiapas, generaron un impacto negativo a la economía; muchas unidades cargadas con diversos productos se vieron afectadas al no poder ingresar a la capital, enfatizó Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Chiapas.

El líder del sector enfatizó que si estos grupos buscan algún tipo de respaldo social no es de esa manera; incluso, informó que transportistas tuvieron muchas dificultades para desplazarse hacia Tuxtla Gutiérrez.

“Creo que todos tenemos inconformidades, todos tenemos problemas. El sector transporte desde hace mucho no bloqueamos una carretera, no tapamos una avenida”, remarcó Rayo Cruz.

Comentó que en un par de horas se generó un daño a la economía y muestra que cientos de unidades del servicio público y del transporte no pudieron ingresar.

“Traemos productos que se pueden echar a perder, además traemos un itinerario de viaje; traemos un compromiso con el que nos alquiló que le lleváramos su producto y no vamos a cumplir”, añadió.

Por último, la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez confirmó que después de las 15:00 horas de este viernes las vialidades quedaron libres y la población podría transitar de forma habitual.