Maestros jubilados exigen pago de bono

Cientos de maestros jubilados de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestaron este viernes frente al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas para exigir el pago de un bono correspondiente de 2018 a la fecha.

Lo anterior lo informó su vocero, José Francisco Aguilar Santiago, coordinador de jubilados y pensionados de la Sección VII, quien dijo “nosotros somos una parte de nueve mil compañeros jubilados en el estado a los que no se nos ha dado el bono”.

En entrevista agregó que por eso acordaron manifestarse pacíficamente en varias presidencias municipales de Chiapas “para que nuestros alcaldes hagan la gestoría y coadyuven para que las autoridades correspondientes se toquen el corazón y nos paguen, porque no es cierto que nos hayan pagado”.

Las y los docentes jubilados, que portaron cartulinas para exigir el pago del bono, se manifestaron de manera pacífica en la alcaldía que se ubica en el sur de la ciudad.

Aguilar Santiago dijo que “a una parte de los compañeros ya les pagaron, pero a nueve mil no nos han pagado. Nos han dicho que a dos mil ya les pagaron, que está duplicada la lista, pero queremos ver y que quede fuera esa lista, pero que nos paguen, pues mínimo somos seis mil compañeros afectados según los archivos de las autoridades, que no nos constan”.

Advierten más protestas

Expresó que “las bases decidirán qué otras protestas realizaremos” si las autoridades no atienden su exigencia. “Vamos a caminar para hacer otras acciones, siempre en el marco legal sin ofender ni molestar a terceros”.

Comentó que en términos generales “son 11 mil 900 pesos por maestro lo que nos adeudan las autoridades. Y ya se sabe que la situación de los compañeros de la tercera edad es más vulnerable por las enfermedades degenerativas y el pago de medicamentos, por ejemplo”.