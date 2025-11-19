Maestros jubilados piden ser atendidos

Maestros jubilados y pensionados de la Sección 40 realizaron una protesta en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), para exigir una pronta atención y abordar temas como servicios médicos y el pago del aumento salarial del 10 % anunciado a nivel nacional .

José Luis Reyes Mendoza, representante del bloque democrático de maestros jubilados, señaló que se tiene un incremento, el cual dijo no se tiene claro, debido a que se observaron fallas en el acuerdo sobre la compactación de salarios.

Los jubilados, explicaron que como grupo democrático en oposición simplemente levantaron la voz por sus derechos y pidieron ser atendidos por el director de dicha institución.

“No nos han recibido, la semana pasada venimos y no nos quisieron recibir, nos dijeron que el día lunes pero tampoco hubo nada, solo evasivas” comentó el representante del bloque.

Servicios médicos

Reyes Mendoza explicó que aún se tiene pendiente establecer una mesa de trabajo para abordar temas de servicios médicos como: atención en citas médicas con especialistas, hospitalización, farmacia, recetas, entre otros puntos.

Dijo que son un aproximado de 11 mil 500 jubilados inconformes más 28 mil activos que solicitan atención a los servicios médicos.

Jorge Antonio López Nájera, perteneciente el bloque, añadió que las citas para pasar con especialistas son tardías, las cuales pueden tardar meses en atenderse.

“Hacen falta médicos, hay dos que cubren en la mañana y en la tarde, pero hacen falta más, esa es la necesidad que tenemos” exigió López Nájera.

El bloque rechazó unirse a la mesa de trabajo oficial que se tiene con la Sección 50 del SNTSA, pues solicitaron que se les atienda como un grupo inconforme y en desacuerdo, anunciaron que de no ser atendidos continuarán con las acciones de protesta.