Maestros jubilados reclaman bonos

Un grupo aproximado de 60 maestros jubilados y pensionados de Chiapas se manifestaron en el centro de Tuxtla Gutiérrez frente a la Sede de Gobierno para reclamar el adeudo de bonos atrasados a casi 10 mil docentes por los años trabajados.

Santiago Moguel, integrante del bloque, expuso que el pago no se les otorga desde el 2018; sin embargo, en la actual administración, en presencia de la Secretaría de Educación estatal y la subsecretaría de Educación Federalizada, se garantizó el pago.

Aseguró que se hizo el primer llamado a cobro; muchos de los jubilados inscritos en las listas entregadas por el sindicato aparecieron con errores, omisiones o fueron excluidos bajo el argumento de que no podían recibir el beneficio por su condición de pensionados.

Los manifestantes sostuvieron que todos los que laboraron al menos 30 años en municipios y ejidos del estado, andando horas y recorriendo montañas, tienen derecho a este reconocimiento, sin importar su adscripción o si militan o no en el sindicato.

La respuesta de las autoridades, según los docentes, ha sido limitada; la Secretaría de Educación les ha indicado que acudan a otras instancias como Hacienda, mientras que a los maestros homologados se les ha negado el pago por considerar que no son chiapanecos a pesar de haber trabajado toda su vida en el territorio.

Los jubilados subrayaron que les corresponde a las autoridades gestionar la solución, no a ellos como afectados, y pidieron una respuesta positiva tras su concentración pacífica.

Con sillas de ruedas y bastones, los manifestantes recordaron que muchos han viajado largas distancias para cobrar y han regresado sin éxito.

Finalmente, Santiago Moguel insistió en que, aunque solo estuvo presente una comisión, la lucha es por todos sus compañeros; hizo un llamado a la ciudadanía a entender la situación de los adultos mayores y a evitar que en el futuro otros pasen por lo mismo.