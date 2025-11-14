Maestros liberan caseta de cobro de autopista

Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), liberaron las casetas de cobros, entre otras acciones como parte de una jornada nacional de protesta de 48 horas.

Los manifestantes tomaron la caseta ubicada en la carretera de cuota Chiapa de Corzo–San Cristóbal de Las Casas y de esa manera permitieron el paso sin cobro de los automovilistas que aprovecharon la situación.

Peticiones

Los maestros dieron a conocer que esta manifestación tiene como objetivo exigir la reinstalación de la mesa de diálogo con el Gobierno Federal. Así mismo darán a conocer su rechazo a la Ley del Issste 2007 y a la denominada “reforma Peña-AMLO”.

Reiteraron que el paro nacional de 48 horas, en lo que corresponde a esta región, inició este jueves 13 de noviembre en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo.