Maestros paralizan la capital chiapaneca

En el día número cuatro del paro indefinido de labores que inició la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en varios estados del país; la Sección 7 de Chiapas se movilizó para bloquear en su totalidad las salidas de Tuxtla Gutiérrez, lo que ocasionó caos vehicular y que cientos de personas tuvieran que caminar.

Entre las ocho y nueve de la mañana, las y los docentes del sistema federalizado y algunos de la Sección 40 (del sistema estatal), se congregaron en La Pochota, carretera a La Angostura, salida a San Fernando y carretera a Villaflores por varias horas.

Alternativas

Esta situación provocó un severo congestionamiento vehicular ante los automovilistas que buscaban vías alternas para llegar a sus destinos; asimismo, hubo personas que debían cruzar los bloqueos caminando para transbordar en el transporte público.

En la carretera a La Angostura un grupo de mototaxistas aprovecharon la situación para brindar el servicio a los transeúntes y evitarles las largas caminatas. También algunos comerciantes de alimentos, aguas frescas y otros productos aprovecharon.

No hay acuerdos

Fabián Ruvalcaba, de la Dirección Política de la Sección 7, comentó que el diálogo de dos días que sostuvo la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE con los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no resultó en ningún acuerdo.

Aunque los funcionarios presentaron una propuesta para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm), no satisface las demandas centrales: abrogación de la reforma educativa y la ley del Issste 2007.

“Entendemos que estas actividades causan molestias, pero es una necesidad de los trabajadores de la educación, no hay otra intensión más que apretar por nuestros derechos, además, que la ley del Issste 2007 afecta a todos los que cotizan con el instituto”.