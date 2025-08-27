Maestros piden respeto a cadena de cambios

A unos días del inicio del ciclo escolar, maestros de la Sección 7 del SNTE-CNTE, exigieron a las autoridades educativas que resuelvan las demandas del magisterio, y se cumplan las cadenas de cambio.

En el marco de una marcha para exigir justicia por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el coordinador en la región Costa Grande, Gabriel Díaz Ordóñez, señaló que no se ha hecho justicia a este caso y prevalece la incertidumbre sobre el paradero de los 43 estudiantes.

Colectivos

Junto a colectivos, estudiantes normalistas y maestros, marcharon de la fuente “Los Huacales” del fraccionamiento Bonanza, hacia el centro de Tapachula. De igual forma demandaron la abrogación de la Ley del Issste, y que se mejore el servicio médico en esa institución.

Insistieron en la exigencia al Gobierno Federal para que llegue al fondo de las investigaciones, relativo a la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, Díaz Ordóñez, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que respete la cadena de cambios y que se atiendan las demandas del magisterio chiapaneco, con la finalidad de iniciar con tranquilidad el nuevo ciclo escolar.