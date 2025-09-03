Maestros posponen regreso a las aulas

Los maestros que laboran en las escuelas ubicadas en el municipio de Pantelhó, que acordaron en días pasados no iniciar las clases el lunes 1º de septiembre, sino hasta la próxima semana debido a que “no se sabía si iba a haber violencia durante las elecciones”.

Así lo dieron a conocer algunos docentes. Manifestaron que el acuerdo fue tomado entre los propios profesores, al margen de la Secretaría de Educación estatal, para la cual “todo está tranquilo, pero agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, ya no están en Pantelhó, y eso no garantiza la seguridad si empieza un problema”, abundaron.

Expresaron que a la dependencia “no le parece bien que no hayan iniciado las clases, porque no piensa en los docentes. Además, ni transporte hay, los caminos muy mal, con muchos baches, por lo que es necesario que destinen recursos para arreglarlas”, apuntaron los docentes.

Afirmaron que “Ningún maestro subió a Pantelhó, pero seguramente el próximo lunes llegará el cien por ciento” para iniciar las clases del presente ciclo escolar.

Piden liberar plazas

Según los maestros consultados, en Pantelhó hay alrededor de 148 escuelas de diferentes niveles educativos. “En algunas comunidades hay unas con uno o dos maestros, atendiendo a 40, 50 o hasta 70 alumnos”.

Comentaron que algunos profesores llegaron este martes a Pantelhó, solo para inscribir a los alumnos, aunque retornaron temprano a San Cristóbal.

Los informantes pidieron que se garantice la seguridad de los maestros, al tiempo de exigir a la Secretaría de Educación que “libere las plazas bases, ya que hay comunidades que necesitan más docentes y no interinos”.

Las elecciones extraordinarias del domingo 31 de agosto fueron ganadas por el indígena tsotsil Julio Pérez Pérez, originario de la comunidad de San José Tercero, bastión de las autodefensas El Machete, postulado por el partido Redes Sociales Progresistas Chiapas, por lo que este martes recibió la constancia de mayoría en las oficinas centrales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ubicadas en Tuxtla Gutiérrez.