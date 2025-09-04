Maestros presentan libro matemático

"Lógica Matemática y Aritmética. Pensamiento Matemático I" es un libro creado por tres maestros chiapanecos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE Chiapas) el cual tiene como objetivo contribuir a los estudiantes de educación media superior a desarrollar un pensamiento lógico, crítico y reflexivo.

En la presentación aseguraron que este material no solo se trata de "cómo calcular", sino que propone pensar de manera matemática, estructurar el razonamiento y aplicarla en diversas áreas como la ciencia, la tecnología, la sociedad y la vida diaria.

Los autores son el director y el secretario de la Academia Estatal de Matemáticas de CECyTE Chiapas: Gonzalo Rodríguez Ibarias y Gamaliel Pérez Susunaga, además de Arnold González Sánchez, especialista en mecatrónica y robótica educativa.

Contenido

La obra que actualmente se encuentra en proceso de registro ante el Indautor, pretende llegar a todas las regiones del estado para los estudiantes del nivel media superior.

El libro está organizado en siete propósitos formativos que forman parte de la reformulación del Nuevo Marco Curricular Común de la Educación Media Superior 2025.

Sus segmentos son: Lógica Matemática, Conteo y Aritmética, Números Naturales y Enteros, Relación Entero-Fracción, Potenciación y Radicación, Medición y Operaciones Aritméticas Combinadas.

Cada sección está diseñada para que el estudiante comprenda los fundamentos matemáticos y los relacione con situaciones concretas de su entorno.

Los autores destacaron que este no pretende ser un manual rígido, sino un acompañante pedagógico que integra teoría, práctica y aplicaciones cotidianas.

Invitaron a la comunidad educativa a utilizar este libro no solo como una fuente de ejercicios, sino como un espacio de exploración intelectual, de razonamiento lógico y de desarrollo personal.

Finalmente, agradecieron y expresaron su confianza en que este libro sea una herramienta valiosa para formar jóvenes chiapanecos preparados para los retos del siglo XXI.