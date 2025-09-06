Maestros recibirán aumento antes de fiestas patrias

Al asistir a un encuentro con el sector magisterial en las instalaciones de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que los maestros y maestras tendrán su aumento salarial antes del 15 de septiembre.

Recordó que hace unos meses las condiciones no eran buenas en la entidad, ni siquiera había garantías en muchas escuelas para que el gremio magisterial diera sus clases.

Atender la seguridad, dijo, también implicó la inversión de recursos para comprar equipo e implementar un centro de inteligencia e investigación cómo ninguno en todo el país, pero ahora se han alcanzado acuerdos para hacer efectivo el incremento salarial.

No obstante, fue el titular de la Secretaría de Finanzas, Manuel Antonio Pariente Gavito, quién confirmó que el día 13 de septiembre se depositará el recurso al magisterio y el incremento será del 9 %. Además, a fin de mes tendrán disponible el retroactivo.

Reconocimiento institucional

Al hacer uso de la palabra, Oved Balderas Tovilla, dirigente de la Sección 40 del SNTE, informó que este incremento significa una derrama económica de unos mil millones de pesos.

Dijo que el magisterio se caracteriza por su responsabilidad y el compromiso con la calidad educativa. “no fue necesario que las agremiadas y agremiados nos organizáramos para ir a la sede de gobierno, ocupar las calles para ir a la sede del gobierno; hoy el gobernador vino a la casa de las maestras y maestros”.

Otros logros

El líder sindical reconoció que en la actual gestión sindical y en la presente administración estatal también se lograron basificaciones en el nivel medio superior.

Resaltó que en estos meses de gobierno se han hecho esfuerzos importantes para que se viva un Chiapas en paz.

Finalmente, dijo que la entidad marcó un referente histórico al llevarse a cabo las cadenas de cambio sin ninguna incidencia, y que permitió al magisterio poder moverse de centro laboral.