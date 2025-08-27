Maestros regresarán a clases; recibirán 3 pagos

Previo al regreso a clases, programado para este 1º de septiembre, quienes forman parte de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), confirmaron que hasta ahora no se reportan incidencias. Los y las profesoras regresarán con entusiasmo para el nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Oved Balderas Tovilla, secretario general de la Sección 40 del SNTE, informó que no han encontrado ninguna eventualidad, previo a que miles de estudiantes regresen a las aulas.

Pagos

La base magisterial estatal, en este contexto, recibirá tres pagos, los cuales están relacionando a la quincena habitual, con el apoyo educativo y la segunda parte de la compensación nacional única.

Desde el punto de vista profesional, refirió el líder sindical, el magisterio regresa con un gran compromiso de trabajo. Los pagos que recibirá el gremio ayudará a que tengan recursos para iniciar el ciclo escolar.

El termómetro que tienen para informar que no hay incidencias, dijo, tiene que ver con los talleres que se realizaron en los consejos técnicos y también en las juntas administrativas.

Aunque hay algunos problemas internos que se han registrado en algunas zonas y que requieren de solución, remarcó que estarán pendientes para que, en caso de que sea necesario un acompañamiento a todo el sector magisterial, se brinde un seguimiento a cualquier eventualidad.

En el caso del magisterio estatal, comentó que desde el lunes 25 de agosto las maestras y maestros comenzaron sus actividades escolares, y los informes apuntaron a que todo transcurrió de manera habitual.

Aumento salarial

El secretario general de la Sección 40 del SNTE, informó que también están trabajando con las autoridades educativas en Chiapas, para que comience el magisterio a cobrar sus quincenas con el nuevo aumento salarial, y que de manera paulatina se pague el retroactivo de este derecho.

En relación a los procesos de cadena de cambio, dijo que los maestros que participaron ya obtuvieron sus órdenes de presentación, para comenzar sus labores en sus nuevos centros educativos.