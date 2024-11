Maestros se ponen en huelga de hambre

Este viernes, docentes agremiados a la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se pusieron en huelga de hambre en el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

Jorge Antonio Mayorga Anaya, uno de los manifestantes, comentó ante los medios que el motivo de su manifestación es para demandarle a las autoridades sus pagos pendientes desde hace más de cinco años.

Inconformes

Mayorga Anaya detalló que junto a Laura Isabel Monjaras Aguilar y Janeth Jiménez Gómez, son tres los maestros agremaidos a la CNTE que se instalaron en huelga de hambre y quienes afirmaron que no se moverán hasta que les paguen lo que les deben.

“Estamos acá, y ya iniciamos con la huelga de hambre para que le llegue a los oídos de los altos mandos y pues lo que venimos a hacer aquí es porque quiero que me paguen y voy a comer hasta que me paguen, con ese dinero voy a comprar mi comida y de acá no me voy a mover hasta que me resuelvan, ya no quiero más escritos”, expuso.

El maestro agregó que ya están cansados de tantas pláticas con las autoridades educativas ya que “siempre salen con lo mismo”, pues solo les dan largas y no les resuelven el tema de su pagos.

“Acá tengo los escritos que he metido y que me han dicho que para tal fecha, o para esa otra fecha, y así me traen, he tenido reunión con el profesor Miceli, el que se comprometió a dar mi pago, ya pasaron cinco años y no he recibido mi pago, por eso me estoy manifestando de esta forma”, indicó.

Pagos

Agregaron que tienen algo de incertidumbre sobre la cantidad que las autoridades les adeudan ya que no hay un tabulador específico para el pago de los interinatos en el estado, pero consideran que puede ser mayor a los $ 35 mil pesos.

“Son varios compañeros a los que les deben, pero yo vengo a luchar solo por mi pago, ya no quieren luchar, ya están decepcionados de que puras promesas, están cansados” dijo para finalizar el profesor.