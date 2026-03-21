Maestros se retiran sin soluciones

En el tercer y último día del paro de labores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), docentes de la Sección 7 de Chiapas tomaron las casetas de cobro de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla por varias horas, para dejar el paso libre a los automovilistas.

El secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, comentó que lo único que se pudo concretar es la propuesta de una mesa de diálogo con el gabinete federal, pero no con la presidenta de la República, por lo que decidieron no asistir.

El resolutivos de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE es que el 25 de abril se volverán a reunir todos los contingentes del país, para discutir la fecha en que retomarán la huelga nacional, que será en mayo y junio, debido a que no han tenido respuesta de la mandataria federal.

“La huelga nacional será exactamente durante el mundial, pero no exactamente en el partido inaugural, puede ser mucho antes para que el Gobierno Federal tenga ese margen de dar una respuesta, que de haberla por supuesto nos retiraremos.”

Este viernes finalizó el paro de 72 horas que programaron en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Guerrero y otros estados; según dijo, no hubo incidencias, todo transcurrió en paz.

Chiapas

Sobre la mesa tripartita para la entidad, entre autoridades estatales, federales y la CNTE, se propone que sea el 30 de marzo, el primer lunes de vacaciones de Semana Santa.

Reiteró que piden que se adelante para solucionar la situación de al menos 13 mil docentes que aplicaron en la pasado cadena de cambios con más horas o subiendo de puesto, pero que todavía no aparece en el registro por lo que siguen ganando igual.