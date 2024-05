Maestros toman las instalaciones de Pemex

Maestros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) bloquearon las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), al poniente de la ciudad. Desde temprana hora acudieron y tomaron una pipa de combustible doble remolque para atravesarla sobre la carretera Panamericana e impedir el flujo vehicular.

A más de ocho días de iniciado el paro indefinido del magisterio federalizado y algunos estatales, realizaron esta nueva acción de protesta como medida de presión al Gobierno Federal para resolver sus demandas, estableciendo la posibilidad de quedarse permanentemente en Pemex, lo que decidirían en su asamblea estatal por la noche.

Durante esta semana, la Comisión Nacional de la CNTE se ha reunido con funcionarios del Gobierno Federal en la Ciudad de México para analizar las diversas demandas del pliego petitorio, a la espera de volver a reunirse con el presidente hasta el próximo 4 de junio.

Sin embargo, en Chiapas, la postura de los manifestantes ha sido ejercer presión para que se resuelvan sus demandas, por lo que analizarán si quedarse o no en Pemex de forma indefinida, aunque también habían planteado bloquear el resto de salidas de la ciudad capital.

A la par, este jueves, las instalaciones de la Escuela Secundaria “Prof. Adolfo López Mateos” amaneció con sellos de clausurado de la CNTE, en los que se podía leer: “Compañeros la lucha no es de uno, es de todos… ¡Todos al plantón!… quien no se mueve no siente el peso de sus cadenas”.