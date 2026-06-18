Magisterio bloquea plazas comerciales

Los locales de Plaza Ámbar y Plaza Cristal no pudieron recibir a ningún cliente durante la mañana de este miércoles 16 de junio, debido al bloqueo que realizó el magisterio de la Sección 7 en todos los accesos de ambos complejos, desde las 9 y hasta las dos de la tarde.

Las y los trabajadores de las tiendas y establecimientos de las plazas se quedaron a la espera de clientes, ya que desde las 9 de la mañana las y los docentes comenzaron a concentrarse a las afueras para impedir el acceso, el argumento, dijeron, es reiterar su rechazo a las empresas trasnacionales.

Argumentaron que estas empresas han abaratado la mano de obra desde hace décadas, por lo que se suman al rechazo en el marco de las movilizaciones por la huelga nacional que mantienen y que hasta ahora no hay ninguna señal que vaya terminar en el corto plazo.

En la Plaza Ámbar, una situación un poco tensa se vivió debido a que un alto mando de la Secretaría de Marina intentó ingresar al elevador que da hacia el hotel que está justo a un costado, pero los docentes se lo impidieron, aunque hubo un intercambio de palabras de forma pacífica, decidió retirarse del lugar.

Sebastian Méndez, docente de la Sección 7, indicó que mantienen las mismas demandas: desaparición de la Usicamm, reducción de los años de servicio para la jubilación, sistema solidario de pensiones, pago de pensiones en salarios mínimos, mientras seguirán en esta huelga.

Como en cada movilización las y los docentes se trasladan en automóviles propios y muchos en transporte público, cargando sillas para descansar y pasar el rato.