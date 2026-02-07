Magisterio buscará incremento salarial

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como parte de su Pliego Nacional de Demandas de 2026, buscará que en este año se pueda consolidar un incremento salarial de alrededor del 13 %.

En ese contexto, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, se reunió con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, y se entregó el pliego de demandas para este año.

En la información compartida por el magisterio, se detalló que además del aumento salarial, también se piden reformas para mejorar las condiciones laborales y hasta de jubilación.

La documentación que fue entregada al gobierno federal, emana de las necesidades que enfrenta el magisterio y que expresaron en la última consulta nacional.

Participación

Más de 1.5 millones de maestras y profesores participaron en esta actividad que se extendió en el país, incluyendo al magisterio chiapaneco.

“Continuamos avanzando en las conquistas laborales de los trabajadores de la educación en Chiapas”, informó Cepeda Salas en una reunión que tuvo con el secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla.

Chiapas fue uno de los estados que participó en la construcción del Pliego Nacional del Demandas, y se generó un documento que contiene temas relacionados con mejoras económicas, profesionales, salariales y laborales.