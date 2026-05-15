Magisterio chiapaneco: vocación, lucha y deudas pendientes

Cada 15 de mayo con el Día del Maestro, México rinde homenaje a quienes dedican su vida a enseñar. En Chiapas, las y los docentes continúan siendo una figura clave en la formación de generaciones enteras, pero también el rostro de un movimiento sindical que exige mejores condiciones laborales, más plazas y justicia salarial.

El magisterio chiapaneco está compuesto por miles de docentes que trabajan en comunidades urbanas, rurales e indígenas, muchas veces en condiciones adversas.

Son líderes comunitarios, gestores sociales y actores políticos que han defendido tanto la educación pública como sus derechos laborales.

Sin embargo, su papel también genera debate. Mientras padres de familia reconocen su esfuerzo y vocación, cuestionan los paros y movilizaciones que interrumpen el calendario escolar.

A ello se suman problemas estructurales que persisten: falta de plazas, pagos atrasados a interinos, rezago en infraestructura y demandas históricas aún sin resolver.

SNTE y CNTE: dos rutas, un mismo sector

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es el sindicato oficial y mayoritario de maestros en México, mientras que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es una corriente disidente interna dentro del mismo SNTE que surgió para buscar democracia sindical, oponerse al “charrismo” (liderazgo oficialista) y combatir reformas educativas.

La CNTE surgió de manera formal el 17 de diciembre de 1979 como respuesta a la falta de democracia interna y al control vertical de la dirigencia nacional del SNTE.

No obstante, ambos coinciden en la defensa de los derechos laborales y de la educación pública.

El maestro como líder social

Para Oved Balderas Tovilla, secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el docente es una de las figuras de mayor influencia en las comunidades.

Destacó que la Sección 40 ha privilegiado el diálogo con las autoridades educativas para mejorar prestaciones y condiciones laborales, y reconoció el compromiso de maestras y maestros con la formación de las nuevas generaciones.

Una historia ligada a la lucha social

El profesor jubilado Abner Martínez recordó que el magisterio en Chiapas surgió como una respuesta al alto analfabetismo y a la necesidad de llevar educación a las regiones más apartadas.

La profesionalización comenzó en 1944 con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio que permitió regularizar a miles de docentes. Posteriormente surgieron otras instituciones como el Centro de Actualización del Magisterio (CAM).

El déficit de plazas: una deuda histórica

Uno de los principales reclamos del magisterio es la falta de personal.

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, señaló que en Chiapas se requieren al menos 10 mil nuevas plazas para cubrir todos los grupos escolares.

De ese total, más de cinco mil 800 serían para Educación Indígena, donde la falta de docentes afecta de manera directa a comunidades con mayor rezago.

2016: el año que marcó al magisterio

La Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzó en 2016 su mayor capacidad de movilización.

Durante varios meses, miles de docentes instalaron un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez para exigir la abrogación de la Reforma Educativa.

A las protestas se sumaron normalistas, campesinos, padres de familia y organizaciones sociales, dando origen al denominado Movimiento Magisterial y Popular.

Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los bloqueos carreteros convirtieron al magisterio en uno de los principales actores políticos del estado.

Maestros interinos: trabajar sin certeza

Un maestro o maestra interina es un profesional de la enseñanza en centros educativos públicos que ocupa de forma temporal una plaza vacante sin ser funcionario de carrera.

Cubren bajas, jubilaciones, excedencias o plazas no asignadas, garantizando la continuidad educativa.

Ante la falta de plazas definitivas, miles de grupos son atendidos por docentes interinos.

Muchos laboran en comunidades apartadas, con salarios bajos, sin prestaciones y con retrasos en sus pagos y en algunos casos, presentan adeudos de varios meses e incluso años.

Padres de familia: entre el reconocimiento y la crítica

Katia, madre de familia de Tuxtla Gutiérrez, consideró que los docentes son fundamentales para el futuro de los estudiantes, aunque reconoció que las suspensiones de clases afectan el aprendizaje.

Por otro lado, Víctor, padre de tres hijos, coincidió en que los maestros tienen derecho a luchar por mejores condiciones, pero no respalda las movilizaciones cuando derivan en bloqueos o enfrentamientos.

“Hay maestros que hacen un gran esfuerzo por enseñar y eso debe reconocerse”, expresó.

El posible paro nacional

El posible paro nacional de maestros en México, encabezado principalmente por la CNTE en mayo de 2026, se daría por una combinación de demandas laborales históricas no resueltas, rechazo a reformas de pensiones y la intención de visibilizar sus exigencias aprovechando la atención internacional del Mundial de Futbol 2026.

De concretarse, miles de escuelas podrían suspender actividades, afectando a más de 1.7 millones de estudiantes en Chiapas.

Vocación que resiste

Pese a las diferencias sindicales, las demandas históricas y las críticas sociales, el magisterio se mantiene como uno de los pilares más importantes del desarrollo de Chiapas.

En las aulas, en las comunidades y en las calles, las maestras y maestros desempeñan un papel decisivo en la construcción del futuro del estado.

El Día del Maestro es, al mismo tiempo, una celebración y un recordatorio de que la educación sigue dependiendo del compromiso de quienes enseñan y de la voluntad institucional para atender sus necesidades.