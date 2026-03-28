Magisterio realiza festival de danza

En el marco del proyecto de educación alternativa impulsada por la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se realizó el primer festival de danzas folclóricas con sede en Tapachula.

El coordinador del proyecto, Miguel Ángel Ruiz Velasco, precisó que se trata del rescate de las culturas y tradiciones autóctonas de la región y de todo el país, buscando que se repliquen en todas las instituciones educativas del nivel básico: preescolar, primaria y secundaria.

Educación alternativa

El representante del magisterio en la Costa Grande, Ervin Herrera Estudillo, por su parte, afirmó que no se trata solo de la ruta política, sino también pedagógica y estas actividades tienen la finalidad de mostrar a través de la danza el interés por impulsar el proyecto de educación alternativa.

Aclaró que no se trata solamente de las luchas y acciones que los obligan a salir a las calles para demandar el respeto a sus derechos, sino también trabajar en lo cultural y educativo, en beneficio de las niñas y niños.

Explicaron que este proyecto será replicado en las escuelas de la región de la Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra de Chiapas, ya que se trata del rescate de las culturas propias.