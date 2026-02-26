Magisterio se movilizará los días jueves y viernes

Este jueves 26 de febrero docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) realizarán en Tuxtla Gutiérrez una marcha que partirá del parque Chiapasionate rumbo al zócalo, donde instalarán un plantón que permanecerá jueves y viernes.

En la continuación al movimiento magisterial que mantienen desde el año pasado en diferentes partes del país, en solicitud al Gobierno Federal, para que abrogue la reforma educativa, la ley del Issste de 2007, así como otras demandas federales y estatales, programaron esta movilización.

Se espera que se replique en otros estados del país, como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, donde hay secciones magisteriales adheridas a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación.

Cierres viales

En el centro de la capital chiapaneca, donde instalarán el plantón, se preve que permanezca cerrado el cruce de la avenida y calle central desde la mañana de este jueves, hasta el viernes por la tarde, por lo que la recomendación es tomar las precauciones debidas, ya que el lado oriente de la ciudad también presentará congestionamiento vial por la marcha.

Con estas movilizaciones miles de estudiantes de todo el estado, sobre todo de educación indígena, preescolar, primaria y secundaria, no tendrás clases, aunque el viernes 27 ya estaba marcado como suspensión por una sesión más de Consejo Técnico Escolar; es decir, que se presentarán hasta el lunes 2 de marzo.