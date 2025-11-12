Magisterio tomará el aeropuerto y la Torre Chiapas

La Asamblea Estatal Permanente de la Sección VII del SNTE-CNTE, confirmó que tomarán el aeropuerto “Ángel Albino Corzo” como parte del paro nacional de actividades que están programados para este 13 y 14 de noviembre, a fin de que las autoridades atiendan sus demandas.

Para este jueves tienen dentro de los planeas la liberación de varias casetas: la que se ubica en Chiapa de Corzo, Ocuilapa y Ocozocoautla.

Demandas

Las movilizaciones buscan que las autoridades atiendan sus demandas, centradas en la abrogación a la ley del Issste 2007, respeto a las cadenas de cambio y una mesa de diálogo tripartita.

El mismo 13 de noviembre se llevará a cabo la toma de diversos edificios públicos, entre ellos la Torre Chiapas y otros inmuebles vinculados al área educativa. Las acciones se llevarán a cabo entre las 6 y 8 de la mañana y algunas terminarán a las 3 de la tarde.

Dentro de las peticiones locales, el magisterio pide que todas las escuelas de la entidad sean exoneradas del pago de la luz y del agua potable.

Actividades

Dentro de las actividades de las maestras y maestros, se incluye la asignación de personal que viajará a la Ciudad de México para acompañar las actividades que están programadas en esa zona para el paro nacional.

Finalmente, la Asamblea Estatal Permanentemente confirmó que seguirán en la preparación del paro nacional de 72 horas para próximas fechas.