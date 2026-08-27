Magisterio volverá a clases en resistencia

El magisterio chiapaneco mantendrá su jornada de resistencia contra la Ley del Issste del 2007, en la víspera del regreso a clases para el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

“Más de 55 mil maestros regresarán a las aulas, pero aplicarán un Proyecto de Educación Alternativa”, señaló la dirigencia de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la región Costa Grande.

Exponen que la figura de “resistencia” es permanente ante el incumplimiento del Gobierno Federal de abrogar la Ley, en entrevista Gabriel Díaz Ordóñez, secretario de la Organización, afirmó que trabajar en resistencia implica la aplicación de un plan de estudio distinto al estipulado por la Secretaría de Educación Pública.

Dijo que trabajarán con un calendario escolar distinto, que se adaptará según los diferentes contextos de las comunidades y regiones del estado, refirió que la federación ha hecho “oídos sordos” a la demanda central del magisterio, en Chiapas han encontrado “eco” por parte del Gobierno Estatal para no aplicar descuentos a quienes trabajan bajo el Proyecto de Educación Alternativa.

El dirigente explicó que realizaron un foro informativo con el ponente nacional Martín Rodríguez, quien dio seguimiento al amparo de 2007 contra la Ley del Issste, para explicar a las bases las afectaciones del régimen de cuentas individuales.