Magistrado atestigua acciones del gobernador

En una gira de trabajo por el Soconusco, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en diversas actividades encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en beneficio de las y los habitantes de la región.

Recorridos

Las actividades iniciaron en el municipio de Tapachula, donde Moreno Guillén participó activamente en la Mesa de Paz, realizada en la Sala de Juntas del Aeropuerto del Sureste, espacio en el que autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de las Fuerzas Armadas reiteraron su disposición de fortalecer las acciones en materia de seguridad, gobernabilidad y Estado de Derecho en Chiapas.

Posteriormente, atestiguó la entrega de apoyos del programa “Producción de Café con Humanismo”, convocada por el director del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla. En el marco de este acto, el magistrado presidente Moreno Guillén destacó que impulsar programas productivos representa una vía para fortalecer la economía de las familias cafetaleras y contribuir al bienestar social, al considerar que la justicia también se construye mediante oportunidades de desarrollo y mejores condiciones de vida.

Más actividades

Asimismo, en los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán, el titular de la casa de la justicia presenció las inauguraciones de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) del Programa Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, espacios destinados a brindar atención integral a mujeres en situación de violencia.

En estos dos eventos significativos, Juan Carlos Moreno Guillén celebró el impulso de las políticas públicas estatales y federales que han permitido ampliar estos espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres, además de reiterar el compromiso del Poder Judicial de Chiapas con una justicia humanista que garantice el acceso a la justicia y la salvaguarda de los derechos humanos.