Magistrado con integrantes del Colegio de Notarios

Como parte de su gira de trabajo por la región, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a una reunión con integrantes del Colegio de Notarios de Tapachula, realizada en esa ciudad fronteriza.

Legalidad y legitimidad

En su mensaje, el magistrado presidente agradeció el interés del gremio por compartir este espacio de intercambio y convivencia, y subrayó la relevancia del notariado como aliado estratégico en la construcción de la confianza social. Reiteró la disposición del Poder Judicial para mantener una comunicación cercana y permanente con los distintos sectores profesionales en los distritos judiciales, de cara a las futuras elecciones judiciales, resaltando que el trabajo conjunto fortalece la cultura de la legalidad y legitimidad, especialmente en una región tan importante como el Soconusco.

El encuentro fue moderado por el presidente del Colegio de Notarios de la Costa, Neftalí del Toro Guzmán, y contó con la participación del diputado presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, Freddy Escobar Sánchez, quienes ponderaron el trabajo coordinado entre instituciones para brindar certeza jurídica en la región, con una confianza ciudadana que se construye a través de la escucha y cercanía.

Durante la jornada se abrió un espacio de diálogo directo, en el que las y los integrantes del gremio notarial provenientes de diversos municipios, compartieron reflexiones, inquietudes y propuestas en torno al ejercicio de la función notarial y su relación con la impartición de justicia.