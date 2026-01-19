Magistrado en “Encuentro Justicia Cercana”

Como parte de un ejercicio de acercamiento institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce la identidad cultural y las formas de organización comunitaria de los pueblos originarios, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó junto al magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, en el “Encuentro Justicia Cercana”, realizado en el municipio de San Juan Chamula.

Recibimiento

A su llegada, los participantes fueron recibidos en un ambiente de respeto, tradición y cultura por las autoridades comunitarias, al ofrecer una bienvenida tradicional.

En seguida, desde la plazuela Benito Juárez, Moreno Guillén inició con un mensaje en tsotsil, en el que saludó a las autoridades del pueblo, a quienes dijo que llegaron a saludarlos y a decir su palabra como impartidores de justicia de Chiapas y México, posteriormente, en español, se congratuló por esta iniciativa del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ponderar una justicia cercana y respetuosa de la diversidad cultural, en la que las y los servidores judiciales escuchen las necesidades de la población, pues “escuchando a México, las resoluciones serán más fuertes, con mejor razón y serán mejor recibidas por el pueblo”, señaló el magistrado.

Programa

Asimismo, subrayó que desde el Poder Judicial del Estado (PJE) se ha venido trabajando con el programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, precisamente por lo trascendente que es que el hecho de que la ciudadanía conozca para qué sirve y quiénes integran este Poder, ya que el diálogo directo con las comunidades fortalece la confianza ciudadana, la salvaguarda de los derechos humanos y contribuye a la paz social en cada distrito judicial.

Por su parte, Bátiz García afirmó que “este nuevo éxodo por la justicia implica venir a donde no se ha llegado, escuchar, acercarse con respeto, porque si no hay respeto, no hay entendimiento, y sin él, puede haber una resolución fundada en derecho pero no en las necesidades de su pueblo”, destacó.

Compromiso

Con este ejercicio, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con una justicia incluyente, cercana y humanista, que reconoce la pluralidad del estado y promueve la convivencia armónica, el respeto y la paz entre los pueblos.

En este significativo encuentro, participaron el consejero presidente del Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación, Néstor Vargas Solano; la y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho y Felipe Fuentes Barrera; el presidente municipal de San Juan Chamula, Pascual Sánchez Gómez; el tesorero municipal, Roberto Patishtán Patishtán; así como autoridades locales, habitantes del municipio de San Juan Chamula y de sus alrededores.