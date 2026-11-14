Magistrado participa en asamblea de la Conatrib

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, participó en la 4.ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), celebrada en Morelia, Michoacán.

El acto contó con la presencia de titulares y representantes de los poderes judiciales del país, quienes se dieron cita para compartir experiencias, reflexionar sobre los retos actuales y reconocer los avances en la impartición de justicia en México.

Apertura

Durante la ceremonia inaugural de este encuentro nacional, encabezada por el presidente de la Conatrib y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, con la participación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como del magistrado presidente del PJE de Michoacán, Hugo Gama Coria, se destacó la importancia del diálogo entre instituciones para avanzar hacia una justicia más transparente, igualitaria y accesible, capaz de responder a las necesidades de una sociedad en constante transformación.

Como parte del acto protocolario, se realizó la entrega de la Presea al Mérito Jurisdiccional “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá 2026” al magistrado en retiro del PJE de Zacatecas, Felipe Borrego Estrada, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la función jurisdiccional.

Intercambio

Con su participación, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén refrenda el compromiso del PJE de Chiapas de contribuir al intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre tribunales, reconociendo la incorporación de nuevas perspectivas jurídicas que demandan una mayor sensibilidad institucional, para continuar construyendo una justicia humana e igualitaria, que fortalezca la cultura de paz.