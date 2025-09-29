﻿﻿
ChiapasMirador 4

Magistrado se congratula por nuevo centro de la Comar

Septiembre 29 del 2025
Juan Carlos Moreno aseguró que este espacio beneficiará a las personas que se encuentran en un contexto de movilidad humana. Cortesía
Desde Tapachula, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, el acto de Inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Esfuerzo coordinado

En este marco, Moreno Guillén se congratuló por este espacio, resultado del esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y estatal, que beneficiará a las personas que se encuentran en un contexto de movilidad humana, brindándoles información, orientación, atención y la canalización a servicios integrales y humanitarios.

Asimismo, refrendó el compromiso institucional de impartir una justicia más humanista que garantice y salvaguarde los derechos humanos en la entidad.

