Magistrado se congratula por nuevo centro de la Comar

Desde Tapachula, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, el acto de Inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Esfuerzo coordinado

En este marco, Moreno Guillén se congratuló por este espacio, resultado del esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y estatal, que beneficiará a las personas que se encuentran en un contexto de movilidad humana, brindándoles información, orientación, atención y la canalización a servicios integrales y humanitarios.

Asimismo, refrendó el compromiso institucional de impartir una justicia más humanista que garantice y salvaguarde los derechos humanos en la entidad.