Magistrado sostiene reuniones con dos alcaldes de Chiapas

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, y el presidente municipal de Acapetahua, César Martínez Antonio, sostuvieron una reunión de trabajo donde dialogaron y compartieron perspectivas sobre el fortalecimiento de la justicia y la colaboración institucional.

Durante este encuentro, ambos servidores del pueblo destacaron la importancia de mantener una atención ciudadana directa que permita reconocer las necesidades de las y los chiapanecos.

Refrendan compromiso de servicio y colaboración institucional

Por otro lado, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, también sostuvo una reunión con la alcaldesa del municipio de Acala, María Patricia Coello Zapata, en las instalaciones de la casa de la justicia.

En el encuentro intercambiaron puntos de vista y opiniones sobre temas de interés común, asimismo, reiteraron su compromiso de servicio y colaboración para abonar en la construcción de una administración más humanista, segura y próspera.