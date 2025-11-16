Magno desfile de las Culturas de El Mequé

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de cientos de familias reunidas a lo largo de la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, presenció el magno Desfile de las Culturas de La Fiesta de Todos El Mequé, donde contingentes llenos de color, música y simbolismos realizaron representaciones de la cultura y tradición de los diferentes municipios, para celebrar la chiapanequidad.

En un ambiente de paz, armonía y fraternidad, el mandatario, junto a la señora, Sofía Espinoza Abarca y Yazmín Ramírez Espinoza, disfrutó el paso de los carros alegóricos, las comparsas, los danzantes y las diversas expresiones artísticas que exaltaron la identidad y las raíces de todas las regiones de Chiapas.

Riqueza cultural

Ante los emblemáticos tapetes de aserrín elaborados por las y los artesanos de Tuxtla Chico, donde previo al recorrido se llevó a cabo un rito ancestral de petición de permiso a la Madre Tierra, el gobernador y todas las personas asistentes pudieron admirar los diferentes cuadros escénicos que transmitieron la esencia de los pueblos de Chiapas, además de escuchar la explicación de cada una de ellos.

En ese marco, el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, destacó que esta festividad se ha convertido en un punto de encuentro para celebrar la identidad chiapaneca y fortalecer la unidad entre sus habitantes. Agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar esta visión que abre paso a una Nueva ERA para Chiapas y reconoció a las y los alcaldes por su participación y por sumar esfuerzos para engrandecer una fiesta que une a todas y todos.

Representatividad

El desfile cultural contó con la participación de 34 municipios cuyos contingentes mostraron con entusiasmo la riqueza cultural, la diversidad y el orgullo chiapaneco: Tuxtla Chico, Acala, Acacoyagua, Ocozocoautla, Amatenango del Valle, Arriaga, Berriozábal, Chalchihuitán, Cintalapa, Suchiapa, Coapilla, Comitán, Copainalá, Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Las Rosas, Mazatán, Metapa de Domínguez, Mezcalapa, Motozintla, Ocosingo, Palenque, San Fernando, San Juan Cancuc, Suchiate, Tapachula, Tecpatán, Venustiano Carranza, Teopisca, Unión Juárez, Villa Comaltitlán y Chiapa de Corzo.

También estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, diputados locales y presidentes municipales.