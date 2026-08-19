Maiceros lamentan daños por canícula

Productores de maíz del Soconusco lamentan no solo la falta de apoyos gubernamentales, sino las condiciones climatológicas que están condicionando a quienes trabajan el campo a vivir en una crisis prolongada.

La canícula de este año está causando estragos y es una de las más severas de los últimos años, señaló Indalecio Flores Bahamaca, coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), sin que haya alguna esperanza de mejoras.

Refirió que las autoridades se han limitado a señalar que esto es consecuencia de la unión del calentamiento global y el fenómeno de “El Niño”, lo que ha causado menor cantidad de lluvias, cielos despejados y sensaciones térmicas mayores a los 40 °C, afectando con gravedad el campo chiapaneco.

Afectaciones

Miles de productores no fueron beneficiados con los programas federales en municipios de la costa, que es considerada como zona de alta producción del grano. Por lo que indican que la producción en este ciclo será muy pobre, eso afecta a las familias que dependen de la actividad, aunado al coyotaje y la excesiva importación son factores que contribuyen aún más al deterioro de la economía del campesino.

Otro de los graves problemas que enfrentan los maiceros es el precio del producto, que implica que solo tengan lo mínimo para sufragar los costos de producción; ante la falta de apoyo la situación se ha vuelto aún más complicada de un producto que es estratégico para la alimentación y la economía de la entidad.

Sin embargo, la prolongada sequía de los últimos años y las prolongadas sequías no solo implican afectaciones a gramos como maíz y soya, sino otros productos de la región como plátano, caña y pastizales.

Algunos dirigentes agrícolas han hecho solicitudes al gobierno federal y de la entidad ante esta grave situación que están enfrentando, que se otorguen programas de emergencia para mitigar las pérdidas económicas que sufren a consecuencia de las condiciones climatológicas.