Maíz criollo, soporte del Sureste

En el marco del Día Internacional del Maíz, la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Academia de Ingeniero Agrónomo, llevará a cabo el primer Foro para conmemorar esta efeméride en la biblioteca de la facultad, con el objetivo de analizar la importancia del maíz en aspectos culturales, alimentarios y genéticos.

En el evento la doctora Elia María Ku Pech de la Universidad de Oriente (Valladolid, Yucatán), dijo tratará la diversidad genética del maíz maya en la Península de Yucatán, y la doctora Cristina García Ángel de la Facultad Maya, presentará la ponencia “Sin maíz, ¿hay país?”.

Ponentes

También participará el doctor Pedro Javier Ratz Díaz, quien expondrá sobre la conservación de reservas genéticas del maíz; mientras que Pedro López Cruz, representante de la Red Guatemalteca en Salvamento de Maíces Nativos de Chiapas, abordará las variedades regionales.

El foro incluirá sesiones que permitan a los asistentes intercambiar experiencias y propuestas sobre la preservación del maíz, fomentando la colaboración entre académicos y comunidades locales.