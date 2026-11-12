MAJA® abrió su tienda número 136 en Tuxtla Gutiérrez, la tercera de la marca en la ciudad

MAJA®, la primera marca mexicana de ropa outdoor inspirada en los paisajes de México, abrió hoy su tienda número 136 a nivel nacional, la tercera en Tuxtla Gutiérrez, ubicada en Centro Comercial Las Américas.

Con esta apertura, la marca avanzó un paso más hacia su meta de cerrar 2026 con 150 tiendas en todo el país.

Que una ciudad llegue a tres tiendas MAJA® habla de la aceptación y el posicionamiento que la marca ha construido entre los clientes de Tuxtla Gutiérrez.

Es un crecimiento que se ha dado tienda por tienda, estado por estado, y que responde a un fenómeno real de mercado: el auge de la ropa técnica y deportiva en México, impulsado por un público que busca prendas cómodas y funcionales para climas tan distintos como el trópico, la costa o la montaña.

Fundada en 2019, MAJA® nació inspirada en los paisajes de Baja California Sur y desde entonces ha llevado su propuesta de diseño outdoor a los distintos territorios de México —del desierto a la costa, de la montaña a la selva—, con prendas pensadas para vivir el clima y la geografía del país.

Hoy tiene presencia en las 32 entidades de la república. "Que Tuxtla Gutiérrez ya tenga tres tiendas MAJA® nos dice que la gente se identificó con lo que hacemos.

Llegamos con nuestra sucursal número 136 a plaza Las Américas con las ganas de seguir haciendo aventura con esta comunidad, y seguir inspirando a vivir la aventura a más personas", declaró Sebastián de Nicolás, Director de Expansión de MAJA®.

Con esta apertura, MAJA® continuó fortaleciendo su presencia en el sureste del país y reafirmó su compromiso de seguir llevando prendas outdoor con identidad mexicana a cada rincón del territorio nacional.

MAJA® es la primera marca mexicana de ropa outdoor. Fundada en 2019, sus colecciones están inspiradas en los paisajes naturales de México, desde su origen en Baja California Sur hasta su presencia actual en las 32 entidades del país. A través de su plataforma de sostenibilidad Huella