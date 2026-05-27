Mala calidad del aire sí afecta la salud

Las personas que padecen una enfermedad crónica de tipo respiratorio como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis o enfisema pulmonar, deben tomar medidas para proteger su salud cuando hay reporte de mala de calidad del aire; asimismo, se debe proteger a las infancias y personas mayores.

James Gómez Montes, especialista en salud pública y epidemiología afirmó que estas personas se pueden exacerbar y tener una crisis si no se protegen. “En general, debe evitarse hacer ejercicio al aire libre durante estos días porque la demanda de oxígeno es mayor y se inhalará un mayor número de partículas”, expresó.

Monitoreo

Este lunes 25 de mayo se reportó una mala calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Samahn).

Este fenómeno provocado por incendios de pastizales, forestales, emisiones de automóviles, falta de humedad, puede causar algunos síntomas como conjuntivitis e irritación de garganta y de nariz, en esos casos lo mejor es no automedicarse, sino acudir con su doctor de cabecera para un diagnóstico oportuno y medicación correcta.

La automedicación en caso de alguno de estos síntomas puede resultar contraproducente para la salud, porque puede tratarse de algo leve y si se ingiere un medicamento inadecuado podría exacerbar el síntoma y causar una crisis mayor.

“Es probable que los síntomas provocados por esta situación no requieren medicamentos fuertes como antibióticos, por eso es indispensable acudir al médico para que él mismo lo analice, de lo contrario se puede afectar más la salud.”